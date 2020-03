On ne va pas vous mentir. Quand on a ouvert notre premier restaurant, on n’y connaissait franchement rien. Mais on était sûrs d’une chose : on voulait faire de la VRAIE bonne bouffe. Et pour ça, y’a pas de secret… Il faut miser sur des produits frais et de qualité. Pas de congelé donc. A part les glaces. Tous les matins, on reçoit des fruits et des légumes de producteurs triés sur le volet. En cuisine, ça pèle, ça émince, ça découpe, ça mijote. Parfois, ça crie aussi un peu… Et ça envoie des assiettes pleines de goût !